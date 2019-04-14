رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض

تواصل – واس:

وصل الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إلى الرياض اليوم الأحد.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق -، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا الدكتور أسامة بن محمد الشعيبي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل، ومندوب عن المراسم الملكية.