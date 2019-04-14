ضبط حبوب «كبتاجون» بقيمة 12 مليون دولار.. تفاصيل الضربة الكبرى

تواصل – الرياض:

أسفر التعاون الأمني بين جهازي مكافحة المخدرات في كلٍّ من المملكة ولبنان عن ضبط 814 ألف حبة “كبتاجون” يصل وزنها إلى أكثر من 142 كيلوجراماً، بقيمة تقدر بـ12 مليون دولار، كانت مخبأة في شاحنة “براد”.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان أمس (السبت) إن مكتب مكافحة المخدرات اللبناني تلقى معلومات من مكتب اتصال مكافحة المخدرات السعودي، عن التحضير لعملية تهريب الحبوب المخدرة إلى إحدى الدول العربية عبر الحدود البرية بواسطة شاحنة “براد” تحمل لوحات لبنانية.

وأضافت أن المعلومات أشارت إلى أن الحبوب المخدرة مخبأة بطريقة احترافية داخل الشاحنة، على نحو يصعب اكتشافه.

وأوضحت أن التحريات والاستقصاءات نجحت في تحديد مكان وجود الشاحنة، ووضعها تحت المراقبة المستمرة إلى أن تم ضبطها يوم الثلاثاء الماضي في كمين نصبته قوة مشتركة بين المملكة ولبنان، وعُثر على الحبوب المخدرة مخبأة داخل جسرين حديديين مستحدثين ومثبتين بين جسري هيكل براد الشاحنة وأرضيتها.

وأبانت أنه تم توقيف الشخص المشتبه به في تنفيذ العملية، وهو شاب سوري (32 عاماً)، حيث يجري حالياً التحقيق معه، ومواصلة البحث لضبط وتوقيف بقية أفراد العصابة.