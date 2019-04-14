تعديلات مهمة ترفع قيمة منزلك

تواصل – وكالات:

يعتقد كثيرون أن زيادة سعر المنزل يحتاج إلى إنفاق الكثير من المال على الديكور والأثاث، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بتعديلات بسيطة.

توصلت الأبحاث التي أجراها موقع ديوت.كوم، وهو موقع متخصص في الرهانات، إلى أن البريطانيين الذين يسعون للحصول على المنازل، سيدفعون الآلاف مقابل إضافات مثل الحديقة وموقد النار وميزات المنزل الذكي.

وإذا كان لديك جميع الميزات الـ 16 المرغوبة، فقد تضيف 54،850 جنيهاً إسترلينياً إلى قيمة منزلك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم عرض قائمة بخصائص الممتلكات أو الامتيازات على أكثر من 2000 من البريطانيين، الذين يبحثون عن صفقات مميزة لشراء منزل، وطُرح عليهم سؤال عن المبلغ الإضافي الذي سيكونون على استعداد لدفعه مقابل كل منها.

وتتمثل الإضافة الأكثر جاذبية في حوض السباحة، حيث قال المشاركون في الاستطلاع إنهم على استعداد لدفع ما يصل إلى 10000 جنيه إسترليني إضافية لمنزل يمكنهم السباحة فيه.

وعلى الرغم من أنها ميزة فخمة لن يتم العثور عليها في معظم المنازل العادية، إلا أن الميزة الأكثر شعبية هي الأكثر واقعية، كما ينفق البريطانيون بالمتوسط حوالي 8000 جنيه إسترليني، للتأكد من أن أطفالهم يعيشون بجوار أفضل المدارس.

وقد يكون لديك تصميمات داخلية جميلة، ولكن ما يحدث في الخارج لا يقل أهمية لدى المشترين المحتملين، فإذا كان منزلك يحتوي على ممر أو مرأب، فيمكنك رفع السعر الإجمالي للعقار بمقدار 4000 جنيه إسترليني إلى 4500 جنيه إسترليني.

ومع تطور التكنولوجيا أكثر، يدفع البعض في المتوسط 3500 جنيه إسترليني مقابل ميزات المنزل الذكي، مثل الإضاءة والتدفئة التي يمكنك التحكم بها من هاتفك.

وأخيراً، إذا كان لديك جيران لطيفون، فلا تتردد في الإعلان عن ذلك، فالناس على استعداد لدفع 2000 جنيه إسترليني مقابل دردشة شيت ودية مع الجيران في بعض الأحيان.