ماذا تأكل إذا استيقظتَ جائعاً؟

تواصل – وكالات:

تفيد التقارير الطبية بأن من يستيقظون ليلاً من الجوع يأكلون عدداً كبيراً من السعرات الحرارية قد يعادل وجبة عشاء كاملة، وأن الأكل ليلاً لا يمنح الجسم الفرصة لحرق هذه السعرات عن طريق النشاط والحركة، وأنه من أسباب تراكم دهون البطن.

إذن، ماذا الأطعمة التي يمكن أكلها إذا استيقظت ليلاً وأنا جوعان من دون التأثير السلبي على الوزن؟

* الكرز.

* الفستق أو اللوز.

* السموثي (لبن زيادي وحليب وفواكه).

* الفواكه قليلة السكر كالفراولة (الفريز) والتوت والبرتقال.

* حبة موز مع ملعقة أو اثنتين من زبدة اللوز أو الفول السوداني.

* الكراكرز أو البسكويت المصنوع من حبوب كاملة أو الشوفان، وليس من دقيق أبيض.

* اللبن الزبادي غير المحلّى، ويمكنك إضافة قطع من الفاكهة لتحليته.

* سندويش جبن أو بيض مع الخبز الأسمر.

* بذور اليقطين (اللب الأبيض).

* الفول الأخضر.