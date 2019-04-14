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تطبيقات فيس بوك تفرض التحقق من بنود الخصوصية

تطبيقات فيس بوك تفرض التحقق من بنود الخصوصية
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تواصل – وكالات:

لا يقتصر عمل شبكة فيس بوك على جمع البيانات عن مستخدميها فحسب، إذ تنقل شبكة التواصل الاجتماعي أيضاً هذه البيانات إلى الشركاء، الذين تُدمج تطبيقاتهم وألعابهم في شبكة فيس بوك.

وإذا رغب المستخدم في استعمال دمج فيس بوك في التطبيقات، فعليه التحقق من بنود الخصوصية وحماية البيانات بصورة منتظمة، والتحقق من الإذن الممنوح للتطبيقات والألعاب، والتأكد من الموافقة عليها.

ويكون التحقق عبر قائمة الإعدادات تحت بند التطبيقات ومواقع الويب Apps and Websites، ويمكن للمستخدم تحديد نوعية البيانات، التي يمكن للشركات الأخرى الوصول إليها بدءاً من قوائم الأصدقاء، ومروراً بالتفضيلات، ووصولاً إلى أعياد تواريخ الميلاد.

وإذا لم يوافق المستخدم على هذه الحقوق، أو لم يعد يرغب في الموافقة عليها، فيمكنه إلغاء دمج فيس بوك تماماً، وإلغاء وصول الشركات المطورة للتطبيقات والألعاب إلى بيانات فيس بوك، عبر قائمة الإعدادات تحت بند التطبيقات ومواقع الويب/التطبيقات، مواقع الويب والألعاب/تحرير Apps and Websites/Apps, Websites and Games/Edit، وبالنقر على بند إيقاف Turn off.

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