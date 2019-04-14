أرامكو تستعد لتصدير أولى شحنات الغاز المسال إلى باكستان

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أكد مسؤول باكستاني بارز أن وفداً من شركة أرامكو يزور بلاده حالياً لمناقشة تصدير أول شحنة لها على الإطلاق من الغاز الطبيعي المسال.

وتواجه باكستان أزمة في الطاقة مع انقطاعات متكررة للكهرباء ونقص في إمدادات الغاز، مما أدى إلى إقالة رئيسي الشركتين الرئيسيتين لتوزيع الغاز في البلاد في شهر يناير الماضي.

وقال رئيس قوة مهمات إصلاحات الطاقة نديم بابر: «إن الوفد السعودي وصل يوم (الثلاثاء) الماضي؛ لمناقشة إمدادات من الغاز الطبيعي المسال»، وفقا لـ«رويترز».

وأضاف قائلاً: «سيناقش الوفد مبيعات للغاز الطبيعي المسال، بعد أن بدأت الشركة تجارة الغاز الطبيعي المسال، وسنناقش كافة الجوانب، بما فيها الشروط والكمية». وتعد مبيعات أرامكو من الغاز الطبيعي المسال الأولى من نوعها.

وفي وقت سابق أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر أن السعودية تهدف إلى تصدير 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً قبل 2030 عبر خطوط أنابيب وناقلات للغاز المسال.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة باكستان للغاز الطبيعي المسال عدنان جيلاني الشهر الماضي إن الطلب على الغاز المسال في باكستان قد يرتفع بأكثر من 3 أضعاف في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة، مضيفاً أن إسلام آباد تتفاوض على عدد قليل إضافي من العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال إلى البلاد.

وقال جيلاني إن الرقم قد يرتفع إلى 15 مليون طن هذا العام وإلى ما يراوح بين 25 مليون و30 مليون طن على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.

وتظهر بيانات من وحدة معلومات «ريفينيتيف إيكون» أن باكستان استوردت نحو 7 أطنان من الغاز المسال العام الماضي.