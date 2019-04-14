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قليل من الشوكولاته يحميك من هذه الأمراض الخطيرة

قليل من الشوكولاته يحميك من هذه الأمراض الخطيرة
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تواصل – وكالات:

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، لكن يمكنك تعزيز صحة القلب والشرايين بأكل القليل من الشوكولاته الداكنة كل يوم.

حيث توفر الشوكولاته الداكنة مضادات للأكسدة والالتهابات تحمي القلب والعيون، إلى جانب أنها تحمي من السكري وتساعد على ضبط الوزن.

وعندما تأكل لوحاً من الشوكولاته الداكنة يحصل جسمك على 319 ملغ من مضادات الأكسدة القوية التي تُعرف باسم “فلافونويد، والتي تساعد على الوقاية من الالتهابات ومضاعفاتها مثل أمراض القلب والسكري.

وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة “جاما” الطبية أن الإبصار يتحسّن بعد ساعتين من أكل الشوكولاته الداكنة. وأظهرت دراسة أجريت في جامعة كينجستون البريطانية أن تناول الشوكولاته الداكنة يحسن الأداء البدني للرياضيين.

إذن، هل يمكن أن يأتي يوم تنتهي فيه زيارة الطبيب بوصف الشوكولاته كدواء؟ هذا ما بشرت به دراسة أخرى وجدت أن أكل الشوكولاته الداكنة يحسن من استفادة الجسم من الأنسولين، وبالتالي الوقاية من السكري على الرغم من احتواء الشوكولاته على سكر ودهون.

كما تود أدلة على أن مضادات الأكسدة التي توفرها الشوكولاته تحمي خلايا الدماغ من الخرف والزهايمر.

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