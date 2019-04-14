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«الأحوال المدنية» تحذر من التعامل مع «أصحاب الطاولات» أمام مقراتها

«الأحوال المدنية» تحذر من التعامل مع «أصحاب الطاولات» أمام مقراتها
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تواصل – متابعات:

حذّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم (السبت)، المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعى تقديم خدماتها.

وقالت “الأحوال المدنية”، في رسالة توعوية، إن ذلك يأتي حفاظاً على سرية البيانات، داعية إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص يزعم تقديمه أيا من خدماتها.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الأشخاص يجلسون خلف طاولات أمام مقرات إدارات الأحوال، ويعرضون تقديم الخدمات للمراجعين وملء النماذج والاستمارات اللازمة لإنهاء الإجراءات، ويشكّل التعامل معهم خطورة على سرية بيانات المراجعين وخصوصيتها.

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