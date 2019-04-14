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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم في كافة مناطق المملكة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم في كافة مناطق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية , الشرقية , الرياض ، نجران). وسماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (جازان ،عسير).

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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