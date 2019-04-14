ماذا تعني «حالة الصرف وجهت» لمستحقي الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي لخدمة عملاء حساب المواطن، مع استفسار بشأن عبارة “حالة الصرف وجهت” التي تظهر لبعض المستفيدين من دعم البرنامج في حساباتهم الخاصة.

وأوضح الحساب الرسمي على “تويتر” أنه حالة الدفعة وجهت تعني أن العملية تحت الاجراء، وفي حال تم استلامها فإن ذلك يعني أن على المستفيد الانتظار حتى يتم تحديث حالة الدفعة إلى مدفوعة”.

وكان الحساب قد تلقى سؤالا من إحدى المواطنات قالت فيه: “ماذا تعني كلمة حالة الصرف وجهت في النظام؟”.

ورد الحساب: “حالة الدفعة وجهت تعني أن العملية تحت الإجراء، وفي حال تم استلامها عليك الانتظار حتى يتم تحديث حالة الدفعة إلى”مدفوعة”.