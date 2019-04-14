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اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية في غارات على ميلشيا الحوثي بصعدة

اليمن.. مقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية في غارات على ميلشيا الحوثي بصعدة
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تواصل – وكالات:

شنَّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية مساء السبت، غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارات جوية عدة مواقع وتجمعات المليشيا في مناطق قريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وأضاف بأن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وآليات، كانت المليشيا تستعد لدفعها إلى جبهات القتال.

وتقصف مقاتلات التحالف العربي بشكل مستمر تحركات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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