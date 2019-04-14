رئيس المجلس الانتقالي بالسودان يعلن عدة قرارات.. ويحيي «شباب الثورة»

تواصل – الرياض:

أعلن رئيس المجلس الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها.

وأضاف البرهان، خلال أول خطاب بثه التلفزيون السوداني، أن الفترة الانتقالية مدتها عامان، كما قام بتحية “الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة”، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.

وأعلن البرهان إلغاء حظر التجول وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية، واعداً بمحاكمة كل من ثبت تورطه في مقتل المتظاهرين.

وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تُعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.

وتعهد المجلس العسكري الانتقالي السوداني بـ”اجتثاث” نظام عمر البشير السابق ورموزه.

وقبل ساعات، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف عن تنحيه، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الجديد.