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الرئيس التنفيذي لـ «نيوم»: بدء إنشاء المشروع خلال أشهر قليلة

الرئيس التنفيذي لـ «نيوم»: بدء إنشاء المشروع خلال أشهر قليلة
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تواصل – واس:

أكد الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظمي النصر, أن الأشهر القليلة القادمة ستفصل فريق عمل مشروع نيوم عن الانتقال لموقع المشروع والبدء بوضع أولى لبناته الإنشائية، مبيناً أن “نيوم” رحلة طويلة تحتاج إلى التخطيط الدقيق والعمل الدؤوب.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب حفل مسابقة “احلم نيوم” التي نفذها مشروع نيوم بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية أمس: “إنه منذ الإعلان عن مشروع “نيوم” والعمل مستمر لتحقيق ما خطط له، مؤكداً الحرص على تنفيذ جميع الخطوات بشكل متكامل حيث سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة البدء بالتحرك إلى المواقع في نيوم والبدء في عملية الإنشاء التي سيعقبها مراحل هامة وحساسة.

وأشار إلى أن مبادرة مشروع “نيوم” “ومسك” هي أولى المبادرات التي ستتبعها الكثير من الشراكات سواء مع الجامعات أو الجهات التي تخدم المشروع وتثري جوانبه التنموية في شتى أنحاء العالم، وتستقطب العقول السعودية التي نطمح ونعمل على أن يكونوا جزءاً أساسي في عملية البناء في هذه المدينة الحالمة، مبيناً أن شراكة مشروع نيوم مع مؤسسة مسك الخيرية لن تكون الأخيرة بل ستكون طويلة الأجل، كون الطرفين يحملون نفس الهدف والتفكير، حيث ستكون هناك مبادرات كبرى ستفاجئ المواطنين في قادم الأيام.

وأعرب في ختام تصريحه لـ”واس” عن سعادته بما شاهد من إبداعات لعقول ومواهب وطنية في مسابقة “احلم نيوم”, مشيراً إلى أن جميع المشاريع التي تقدمت بها الفرق المشاركة سيُعتدّ بها، وسيسعى مشروع نيوم إلى توظيفها التوظيف الصحيح في بيئته، مبيناً أن مشروع نيوم لا يبحث عن أفكار خارج الصندوق بل أبعد من ذلك من خلال بحثه عن أفكار خلاقة وفريدة.

يذكر أن ثلاث فرق لشباب وشابات سعوديين قد حصدوا الجوائز الأولى التي رصدتها مبادرة الزمالة والتدريب بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” وشركة نيوم في مسابقة “احلم نيوم” ، حيث قدمت الفرق الثلاثة حلولاً ذكية لمواجهة التحديات التي قد تواجه مدن المستقبل ، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل البحري وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث تم تتويج الفائزين والفائزات ، وحصل المركز الأول منهم على 250 ألف ريال، والثاني على 100 ألف ريال، والثالث على 50 ألف ريال، مع تبني إقامة مشاريعهم في مدينة نيوم مستقبلاً .

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