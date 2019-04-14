فرصة تقنية مهمة لطلاب وطالبات الجامعات.. احصل عليها مجاناً

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قدم الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، نصيحة غالية لطلاب وطالبات الجامعات، لاسيما من سيتخرجون هذا الفصل، إذ وجههم بقوله: بمجرد التحاقك بالجامعة يحق لك الحصول على عدد من البرامج والأنظمة بشكل مجاني؛ مثل برامج مايكروسوفت أوفيس والويندوز وغيرها من البرامج، وهذا مطبق في أغلب جامعات المملكة. وللأسف كثير من الطلاب تخرجوا ولا استفادوا منها!.

وأضاف الحمادي – عبر حسابه بتويتر – موضحا: لتحصل على البرمجيات والأنظمة المجانية والأصلية من جامعتك؛ قم بالتواصل مع عمادة أو قسم تقنية المعلومات، أو ابحث عن التعليمات في موقع الجامعة الرسمي، مبيناً أن بعض الجامعات تقوم بإلغاء حق الحصول عليها بعد التخرج مباشرة، “فلذلك لا تفوت هذه الفرصة”.