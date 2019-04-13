«تيسير»: إلغاء «السعودة» للمنشآت الصحية قبل حصولها على الترخيص

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وجه وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» الدكتور ماجد القصبي برقية إلى رئيس مجلس الغرف، تضمنت إقرار اللجنة 31 مبادرة تهدف إلى تسهيل تأسيس منشآت الأعمال وحصولها على تراخيص مزاولتها النشاط في 8 قطاعات.

وطالب الوزير في البرقية من اللجان الوطنية والغرف التجارية تجربة الإجراءات والتراخيص المعدلة والرفع بملاحظاتهم خلال شهر، وذلك وفقاً لـ”عكاظ”.

ففي القطاع الصحي ألغت اللجنة شرط تحقيق نسبة السعودة على المنشآت حتى حصولها على التراخيص النهائية من وزارة الصحة، مع تأجيل التفتيش الميداني للأنشطة منخفضة المخاطر إلى بعد حصولها على التراخيص، مع منح المستثمر تأشيرات للكوادر الصحية حسب تأييد وزارة الصحة، إضافة إلى قرار اللجنة بإلغاء شرط الإعلان في صندوق الموارد البشرية لمدة تتراوح بين 14-45 يوماً للحصول على كوادر سعودية مؤهلة.

مع إقرار اللجنة تحويل تراخيص 11 نشاطاً منخفضة المخاطر إلى تراخيص فورية وتمثل أنشطة مراكز «التأهيل الطبي، علاج نطق وتخاطب وبلع، عناية القدم والكاحل، الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، التغذية، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، علاج السمع، التركيبات الصناعية»، إضافة الصيدلية ومخزن الأدوية، ومحال النظارات الطبية.