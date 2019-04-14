اكتشاف سر خطير في «الوجبات السريعة».. يؤثر على المستوى الدراسي للطلاب

تواصل – وكالات:

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الوجبات السريعة Food Fast ،يؤدي إلى انخفاض معدل استيعاب أطفال المدارس لمناهجهم، ما يتسبب في تراجع نتائج اختبارات الرياضيات والعلوم والقراءة بشكل خاص. ونشر باحثو جامعتي أوهايو وتكساس نتائج الدراسة في دورية طب الأطفال، مؤكدين أن البحث الذي أجري على الأطفال في عمر

الدراسة، يقدم أدلة أولية مؤكدة أن تناول هذا النوع من الوجبات مرتبط بنتائج غير مرضية للأداء الأكاديمي بين الأطفال.

وخلص الباحثون إلى أنه في ما يتعلق بنمو القدرات التعليمية، وجدت الدراسة أن طلاب الصف الثامن (الثاني متوسط) الذين تناولوا وجبات سريعة بصورة يومية كانت نتائجهم أقل من أولئك الذين لم يتناولوا أي وجبات من هذه النوعية، بنحو 4 نقاط في القراءة، و3 نقاط في الرياضيات و4 في العلوم.