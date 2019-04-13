27 % مطالبات البنوك من استثمارات القطاع الخاص بالأوراق المالية

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ارتفعت مطالبات البنوك للقطاع الخاص نظير قروض الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 27 % خلال عام، بعد ارتفاعها من 44.631 مليون ريال إلى 56.620 مليون ريال لتشكل بذلك أعلى نسبة ارتفاع ضمن مطالبات البنوك من القطاع الخاص.

وأظهر تقرير مالي حول مطالبات البنوك من القطاع الخاص ارتفاع نسبة المطالبة الإجمالية للبنوك من القطاع الخاص بين شهري فبراير 2018 حتى فبراير 2019 بنسبة 3 % بعد انخفاضات متفاوتة في المطالبات خلال العام،بحسب “الوطن”.

وبالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته مطالبات الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة، إلا أنها لم تؤثر بشكل كبير في مجموع المطالبات العامة للبنوك لقلة تمثيلها، ضمن مجموع القروض، حيث كان التأثير الأكبر للقروض والسحوبات على المكشوف التي أجراها القطاع الخاص والتي نمت بنسبة 3.1%، بعد أن ارتفعت تلك المطالبات من 1.331.566 مليار ريال إلى 1.372.342 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة في الكمبيلات المخصومة بنسبة 5.6 % بعد ارتفاعها من 12.152 مليون ريال إلى 12.831 مليون ريال.