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تصل لـ 25 ألفاً.. تعرف على عقوبات مخالفة تنظيم عمل المرأة

تصل لـ 25 ألفاً.. تعرف على عقوبات مخالفة تنظيم عمل المرأة
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تواصل – الرياض:

كشف مصدر مطلع عن أن العقوبات التي أقرتها وزارة العمل على المنشآت المخالفة للتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة تتوزع ما بين 100 ريال و25 ألف ريال، بحسب نوع المخالفة، وتحتسب بتعدد الموظفات المشمولات بالمخالفة.

وأوضح المصدر وفقاً لـ«الوطن» أن العقوبات التي يتم تطبيقها على المنشآت المخالفة للتنظيم الموحد لعمل المرأة تتفاوت حسب نوع المخالفة وتتعدد بتعدد العاملات، حيث تتفاوت ما بين 1000 ريال كأدنى حد للمخالفات و25 ألف كحد أعلى حسب العقوبات المحددة بنظام العمل.

وأضاف المصدر “أن صاحب المنشأة محاسب على عدم التزام العاملة بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم بغرامة 1000 ريال، وبـ5 آلاف ريال على عدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط الحجاب الشرعي المحتشم، و5 آلاف ريال على عدم التزام صاحب العمل بالأماكن التي يعملن بها النساء وعدم توفير أماكن مخصصة لأوقات الراحة، و5 آلاف على تشغيل النساء في الأوقات المحظورة من الليل”.

وأشار إلى أن تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة تصل إلى 10 آلاف ريال، وعدم توفير مكان لرعاية الأطفال للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 عاملة بغرامة 15 ألف ريال في حين أعلى غرامة يطبقها النظام والتي تبلغ 25 ألفاً تفرض على المنشآت المخالفة لقرار توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء وفق الضوابط المحددة من قبل الوزارة بالتنظيم الموحد لعمل المرأة.

وبين المصدر أن الوزارة أتاحت إمكانية الإبلاغ عن مخالفات تنظيم عمل المرأة، بالإضافة لمخالفات العمل الأخرى عبر تطبيق معا للرصد ومركز الاتصال الخاص بوزارة العمل، حيث تحتفظ الوزارة ببيانات المبلغين وما قدموه من معلومات، ولا تقدمها للجهات المبلغ عنها.

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