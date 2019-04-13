بالفيديو.. كيف تهزم ألاعيب عصابات الابتزاز عبر «انستغرام وتويتر»؟

تواصل – متابعات:

كشف الناشط والخبير التقني راكان العتيبي، عن حيل خبيثة لعصابات من خارج المملكة تقوم بابتزاز كبار السن في المملكة عبر تطبيقي “انستغرام” و”توتير “، مستغلين في ذلك عامل الخوف لدى كبار السن، حيث يبدأون بتحويل المبالغ المالية التي تطلبها منهم تلك العصابات.

وعن الخطوات اللازمة لتلافي الوقوع في براثن ابتزاز عصابات مواقع التواصل، قال “العتيبي” لبرنامج “ترند السعودية” على قناة mbc أمس: في البداية أطلب من المبتز مهلة نصف ساعة إلى ساعة ثم اذهب فورًا لحسابك الذي يتابعك فيه ذلك المبتز وقم بإغلاقه فورًا، وذلك كي لا يتمكن من إضافة متابعيك لاستغلاله في إنشاء حساب وهمي باسمك.

وأضاف: يجب حظر هذا المبتز تمامًا وعدم الرد عليه نهائيًا، وفي حال قيام المبتز بإنزال مقطع في حسابك الوهمي الذي أنشأه باسمك فعليك بالتوجه فورًا لإدارة توتير أو الانستغرام من خلال المقطع وتقديم بلاغ “إيذاء نفسي”، وفِي غضون ثلاث دقائق ستقوم الإدارة بحذف هذا الحساب.

وروى “العتيبي” قصصًا محزنة لضحايا من كبار السن وقعوا في شراك تلك العصابات، ومن بينها سبعيني اضطر لتحويل مبالغ وصلت إلى120 ألف ريال على فترات متقطعة، وآخر قام ذووه بنقله للطوارئ بعد انخفاض الضغط لديه بعد اكتشاف تعرضه للابتزاز .

وحذر الخبير التقني الذي يعمل منذ سنتين متطوعًا في مجال التوعية من عصابات الابتزاز عبر مواقع التواصل، من التطبيقات التي تدعم البث المباشر لكون سياستها في الاستخدام ينص على عدم تحمل أي مسؤولية في حال تم تصوير أي أحد من مستخدميها ونشر المادة كمحتوى أو اعلان.

ولفت إلى كثرة ضحايا عصابات الابتزاز عبر مواقع التواصل خاصة كبار السن وكذلك من الشباب حيث يلجأ إليه يوميًا 20 ضحية تقريبًا لمساعدتهم في التخلص من مبتزيهم.