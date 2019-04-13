بعد الأمطار والسيول.. «الأرصاد» تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم هيئة الأرصاد، حسين القحطاني، إن الإنذار المبكر أصدر اليوم تنبيهاً متقدماً على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل والمدينة المنورة وتنبيه على المناطق الداخلية الجنوبية نجران والمناطق المحيطة بها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الإخبارية”، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد هذه الليلة، بالإضافة إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة بدأت من الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع الحالة بشكل تدريجي مع بقاء حالة عدم استقرار على معظم المناطق حتى منتصف شهر مايو المقبل بمشيئة الله.

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