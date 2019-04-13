«الكهرباء» تشرح مميزات خدمة «حسابي» الجديدة.. ستكون إلزامية قريبًا

تواصل – واس:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن خدمة ” حسابي ” تهدف إلى حفظ حقوق المشتركين، والعمل على سرعة التواصل معهم، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الكهربائية، من خلال الوصول إلى المستفيد الفعلي من الخدمة.

وبين نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون، أن خدمة “حسابي” تهدف إلى إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد الفعلي، الأمر الذي تحفظ من خلاله حقوق المشتركين، وهو ما تسعى إليه الشركة بالحرص على أن يسجّل المشتركون والمستفيدون في الخدمة.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، إلى أن للخدمة فوائد عديدة، من أهمها: حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة، كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب من استخدام حسابه في حال انتقل من موقعه إلى موقع آخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.

وأضاف القنون أن الشركة عملت على تفعيل خدمة حسابي طوال الفترة الماضية على أن تصل إلى المرحلة الإلزامية حسب أنظمة وتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج‏ المزدوج، التي تلزم جميع المشتركين بالتسجيل في خدمة “حسابي”، داعياً جميع المشتركين للتسجيل في الخدمة قبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن الحصول على بعض الخدمات الإلكترونية الضرورية التي تقدمها الشركة وستكون مشروطة بالتسجيل في خدمة “حسابي”.

وأكد أن جميع خطوات التسجيل ستتم آلياً، عبر القنوات الإلكترونية التي وفرتها الشركة في موقعها التقني بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التسجيل عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة، التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسة ومحافظات وقرى على امتداد المملكة.

وحدد نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، الفئات المستفيدة من خدمة حسابي؛ حيث تشمل جميع فئات المشتركين، كما تشمل المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من الخدمات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.