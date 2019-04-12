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عاصفة قوية تضرب الرياض.. رياح شديدة وأمطار غزيرة وثلوج (فيديو)

عاصفة قوية تضرب الرياض.. رياح شديدة وأمطار غزيرة وثلوج (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد مناطق متفرقة من العاصمة الرياض، الآن، عاصفة قوية تتمثل في رياح شديدة تزامنت مع أمطار غزيرة وسقوط كثيف لزخات البرد والثلوج، مع تصاعد أصوات البرق في سماء الرياض.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية على 3 مناطق بينها الرياض، تتمثل في استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار.

 

 

 

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