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بالصور.. تكثيف أعمال مكافحة «الحشرات المهاجرة» في الحرم النبوي

بالصور.. تكثيف أعمال مكافحة «الحشرات المهاجرة» في الحرم النبوي
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تواصل – فريق التحرير:

تُواصل إدارة التشغيل والصيانة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها في مكافحة الحشرات وتطهير الحرم النبوي منها وفق برنامج مُعد للقضاء على هذه الآفات؛ لضمان أعلى درجات الراحة للزوار والمصلين.

وقامت الوكالة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتوزيع معدات الغسيل وعددها 30 سيارة في جميع ساحات المسجد النبوي، لجمع الحشرات والتخلص منها، في حين يقوم أكثر من 150 عاملاً برش الحشرات في الساحات والمناهل وقنوات التصريف خلال وقت الذروة (بعد صلاة العشاء) بسبب انتشار الحشرات في ذلك الوقت على الإضاءة الكثيفة في المسجد النبوي خلال وقت الليل.

كما يقوم مختصون مزودون بمضحات مبيدات حشرية، برش براميل النفايات بشكل متواصل وتعقيمها؛ لضمان عدم تجمع الحشرات عليها، فيما يستخدم عمال آخرون ماكينات شفط أمام أبواب الحرم للحيلولة دون دخول الحشرات.

وقامت إدارة الصيانة بأعمال أخرى لمنع انتشار الحشرات، منها إغلاق تشققات الرخام في الساحات باستخدام السيليكون، ونشر العمالة ومعدات التعقيم والغسيل في سطح المسجد النبوي، وتخفيض درجة الإنارة في أعمدة الساحات، وفتح المظلات خلال الليل لتقليل نسبة الإضاءة المنبعثة، بالإضافة إلى إغلاق القباب في توسعات المسجد النبوي لضمان عدم دخول الحشرات لأروقة المسجد

تجدر الإشارة إلى أن المسجد الحرام بمكة المكرمة، شهد انتشاراً كثيفاً للحشرات في يناير الماضي، وذكرت أمانة العاصمة المقدسة حينها أن هذه الحشرة تسمى “صرار الليل” وهي من الحشرات المهاجرة، وتم القضاء عليها بالتنسيق مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

 

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