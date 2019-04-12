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خلال 18 شهراً.. ضبط نحو 3 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

خلال 18 شهراً.. ضبط نحو 3 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، ضبط مليونين و943 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في كل مناطق المملكة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 6 / 8 / 1440هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ضبط 2943570 مخالفًا، منهم 2294682 مخالفًا لنظام الإقامة، و451130 مخالفًا لنظام العمل، و197758 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي من تم ضبطهم، خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، بلغ 49933 شخصًا، 50% منهم يمنيو الجنسية، و47% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2133 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأكدت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة، والعمل، وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، بلغ 3671 شخصًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل، أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، بلغ 1215 مواطنًا؛ حيث تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1167 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 48 سعوديًا.

وأشارت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بلغ 11952 وافدًا مخالفًا، منهم 10162 رجلًا، و 1790 امرأة، مؤكدة إيقاع العقوبات الفورية بحق 437543 مخالفًا، وإحالة 400212 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 500102 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 740785 مخالفًا.

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