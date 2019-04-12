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«تداول»: ارتفاع أسهم 117 شركة بالسوق منذ بداية العام

«تداول»: ارتفاع أسهم 117 شركة بالسوق منذ بداية العام
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تواصل – الرياض:

كشفت بيانات السوق المالية السعودية “تداول”، ارتفاع أسهم 117 شركة منذ بداية العام الجاري 2019 مقابل تراجع أسهم 55 شركة، في حين هناك شركتان موقوفتان عن التداول وهما “اتحاد عذيب” و”وفا للتأمين” السعودية الهندية للتأمين.

وتراوحت نسب الارتفاع للشركات التي سجلت أسهمها ارتفاعات، بين 0.23 في المائة حتى 44.51 في المائة، فيما حققت 40 شركة أداء أفضل من المؤشر العام أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 16.1 في المائة.

وسجلت تسع شركات ارتفاعات فاقت نسبة 30 في المائة، وهم شركة “تشب” بنسبة 44.51 في المائة، تليها “الطيار” بنسبة 44.50 في المائة، ثم “اتحاد اتصالات” بنسبة 36.31 في المائة، و”التصنيع” بنسبة 34.14 في المائة، و”زين السعودية” بـ32.77 في المائة، و”وقت اللياقة” بـ32.48 في المائة، و”بدجت السعودية” بـ32.07 في المائة، و”أنابيب السعودية” بـ31.53 في المائة، و”بنك الرياض” بنسبة 30.17 في المائة.

بينما سجلت 19 شركة ارتفاعا راوحت نسبتها بين 20 في المائة وأقل من 30 في المائة، و28 شركة ما بين 10 في المائة وأقل من 20 في المائة، و61 شركة ما بين 0.23 في المائة وأقل من 10 في المائة.

أما الشركات المتراجعة والبالغ عددها 55 شركة، فراوحت نسبة التراجع بين 0.24 في المائة حتى 32.40 في المائة، منها شركة واحدة سجلت تراجعا فاقت نسبته الـ30 في المائة وهي شركة “عناية” بنسبة 32.4 في المائة.

كما سجلت شركات تراجعات راوحت نسبتها ما بين 10 في المائة حتى 25 في المائة، منها شركة “صناعة الورق” بنسبة 24.75 في المائة، وشركة “الأسماك” بـ19.67 في المائة، و”مجموعة السريع” بنسبة 18.65 في المائة، و”أنعام القابضة” بـ16.34 في المائة، و”صادرات” بنسبة 13.56 في المائة، و”أمانة للتأمين” بـ12.49 في المائة، و”الخضري” بنسبة 11.76 في المائة، و”البحري” بنسبة 11.68 في المائة، و”وفرة” بـ11.39 في المائة، و”الباحة” بنسبة 10.73 في المائة.

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