الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ضحية حفرة القار» في دومة الجندل يكشف تفاصيل الحادث

«ضحية حفرة القار» في دومة الجندل يكشف تفاصيل الحادث

تقرير رسمي يكشف عن مفاجأة بشأن المدارس الحكومية والأهلية

تقرير رسمي يكشف عن مفاجأة بشأن المدارس الحكومية والأهلية

«الشؤون الإسلامية» توضح حقيقة منع نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت

«الشؤون الإسلامية» توضح حقيقة منع نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت

«الحج» توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

«الحج» توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

أقوى صاروخ أمريكي ينطلق بالقمر السعودي «عربسات 6A» إلى الفضاء

أقوى صاروخ أمريكي ينطلق بالقمر السعودي «عربسات 6A» إلى الفضاء
0

تواصل – الرياض:

أطلقت شركة رحلات الفضاء الأمريكية الخاصة “سبيس إكس” أقوى صاروخ لها أمس الخميس، في أول مهمة تجارية من مركز كنيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

وأطلق الصاروخ “فالكون هيفي” القمر الاصطناعي السعودي “عربسات 6 إيه” في المدار، حسبما ذكرت الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأفادت شبكة “إن بي سي نيوز”، بأن القمر الاصطناعي سيقدم خدمات تلفزيونية وأخرى تتعلق بالإنترنت والهواتف المحمولة للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وعادت صواريخ الدفع الثلاثة القابلة لإعادة الاستخدام التي يتكون منها الصاروخ إلى الأرض بعد الإطلاق، وتمتلك الشركة التي يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك، معززات صاروخية قابلة لإعادة الاستخدام لجعل رحلات الفضاء أقل تكلفة.

ويعد الصاروخ “فالكون هيفي” البالغ طوله 70 متراً جزءاً من خطة طموحة للشركة لإرسال رواد فضاء إلى المريخ، وكان فالكون هيفي قد انطلق بأول رحلة تجريبية له في فبراير (شباط) من العام الماضي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد
البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد
عوائلنا والمناسبات
مقالات

عوائلنا والمناسبات

المزيد
قارب النجاة
تدوينات حرة

قارب النجاة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>