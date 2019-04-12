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توقعات طقس السبت.. هطول أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق

توقعات طقس السبت.. هطول أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق.

وذكرت الأرصاد أن هذه المناطق هي: الرياض، والشرقية، والقصيم، ونجران، وعسير، والباحة، ومرتفعات جازان، ولاسيما الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

ولم تستبعد الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

فيما توقعت الأرصاد أن تُسجل أعلى درجة حرارة في منطقة جازان (36) درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة في محافظة طريف بالحدود الشمالية (11) درجة.

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