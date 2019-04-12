للأعمال الشاقة.. سوني تطلق أقراص «SSD» بمواصفات قياسية

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة سوني عن إطلاق أقراص SSD خارجية جديدة من سلسلة SL – M وSL – C، التي تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين مثل هواة التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمصممين والمبدعين الآخرين، الذين يحتاجون لنقل كميات كبيرة من البيانات.

وقالت الشركة اليابانية إن أقراص SSD الجديدة مخصصة للاستخدامات الشاقة؛ حيث إنها تأتي في جسم مصنوع من الألمنيوم من قطعة واحدة، ويمكنه تحمل الصدمات من جميع الجهات، مع مقاومة الغبار والماء وفقاً لفئة الحماية IP67 مع وجود منفذ USB من النوع C، والمزود بغطاء مقاوم للماء، لكي تظل البيانات في أمان إذا ما تعرض القرص الصلب للغوص في الماء لعمق واحد متر ولفترة تصل إلى 30 دقيقة.

وتروج الشركة اليابانية لأقراص SSD الجديدة من سلسلة SL – M من خلال سرعة كتابة البيانات وقراءتها، التي تصل إلى 1000 ميجابايت في الثانية، أما السلسلة SL – C المدمجة فإن سرعة القراءة تبلغ 540 ميغابايت في الثانية وتصل سرعة الكتابة إلى 520 ميغابايت في الثانية.

وتتوافر أقراص SSD الجديدة من سوني بسعة 500 غيغابايت وواحد تيرابايت و2 تيرابايت، ومن المقرر طرح أقراص SSD الجديدة في الأسواق خلال فصل الخريف المقبل.