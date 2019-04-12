سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر المواطنين من «تسونامي محتمل»

تواصل – فريق التحرير:

طالبت سفارة المملكة في إندونيسيا، المواطنين المقيمين هناك بالحذر، في أعقاب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويسي.

‏وأوضحت السفارة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار أو ضحايا حتى الآن.

ودعت المواطنين السعوديين في إندونيسيا لأخذ الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، وخاصة بعد تحذير أصدرته السلطات الإندونيسية في وقت سابق اليوم من حدوث تسونامي.

وأعلنت السلطات في إندونيسيا رفع التحذير الذي كانت أصدرته من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، في أعقاب زلزال بقوة 9ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويسي.

ووقع الزلزال الساعة 6:40 مساء بتوقيت إندونيسيا، وتم تحديد مركزه على بعد 85 كيلومترا جنوب غرب جزر بانجاي، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية.