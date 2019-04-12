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«التعليم» توضح حقيقة نقل المعلمين والمعلمات عبر منصة «بديل»

«التعليم» توضح حقيقة نقل المعلمين والمعلمات عبر منصة «بديل»
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تواصل – متابعات:

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، حقيقة ما يجري تداوله عن إطلاق منصة باسم «بديل» للنقل بين المعلمين والمعلمات داخل منطقة، واحدة أو بين مختلف المناطق.

وأكد العصيمي أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وكانت بعض مواقع التواصل قد تداولت إعلاناً جاء فيه: «تم إطلاق منصة بديل للنقل بين المعلمين والمعلمات داخل منطقة واحدة، أو بين مختلف المناطق، وتساعدك المنصة على إيجاد بديلك بأسرع وقت»، وطالب الإعلان الراغبين في النقل بإضافة الطلب ليتم التواصل معهم.

وعلق «متحدث التعليم» عبر «تويتر»، اليوم الجمعة، قائلاً: «هذا الإعلان غير صحيح، ونؤكد أهمية تحري دقة الروابط والمعلومات بالحصول عليها من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة».

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