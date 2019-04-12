بالخطوات.. تعرف على طريقة حذف تاريخ التصفح في «سفاري»

تواصل – وكالات:

لا يعرف الكثيرون من المستخدمين، طريقة حذف تاريخ التصفح في “سفاري”، حيث يحتفظ المتصفح بمواقع الإنترنت، التي تمت زيارتها، سواء على آي فون أو ماك، إذا لم يقم المستخدم بتفعيل وضع التصفح الخاص Private Browsing.

ويوضح خبراء التقنية أنه يمكن للمستخدم حذف سجل التاريخ في سفاري على الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد من خلال المسار “Settings > Safari > Clear History and Website Data”.

ويمكن أيضا، للمستخدم حذف سجل التاريخ في سفاري على الحاسوب ماك من خلال المسار “Safari > History > Clear History and Website Data”.

وكذلك يمكن تفعيل وضع “التصفح الخاص” في سفاري على آي فون أو آي باد من خلال المسار “Safari > Private > Done”، ويمكن تفعيل وضع “التصفح الخاص” في سفاري على ماك من خلال المسار “Safari > File > New Private Window”.

وفي حال إعداد خدمة التخزين السحابي “آي كلاود” على الأجهزة المستخدمة مع تفعيل سفاري في إعدادات نظام “آي كلاود”، فيكفي حذف سجل التاريخ على جهاز واحد فقط ليتم حذفه أوتوماتيكياً على كل الأجهزة الأخرى.