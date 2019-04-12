الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ضحية حفرة القار» في دومة الجندل يكشف تفاصيل الحادث

«ضحية حفرة القار» في دومة الجندل يكشف تفاصيل الحادث

تقرير رسمي يكشف عن مفاجأة بشأن المدارس الحكومية والأهلية

تقرير رسمي يكشف عن مفاجأة بشأن المدارس الحكومية والأهلية

«الشؤون الإسلامية» توضح حقيقة منع نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت

«الشؤون الإسلامية» توضح حقيقة منع نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت

«الحج» توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

«الحج» توجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم

استنفار أمني في مطار الشحن الجوي بـ«الكويت»

استنفار أمني في مطار الشحن الجوي بـ«الكويت»
0

تواصل – وكالات:

أعلنت الأجهزة المعنية بمطار الشحن الجوي بدولة الكويت حالة الاستنفار، بعد الاشتباه في طرد بريدي، ما دفع الأجهزة الأمنية المختصة للانتقال إلى المطار واتخاذ إجراءات مكثفة لكشف حقيقة ما يحتويه الطرد.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، إن طرداً بريدياً على شكل “كتاب” أثار اشتباه الأجهزة المعنية العاملة بالمطار أثناء عمليات المسح المعتادة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة سارعت بالانتقال للمطار وتعاملت مع الطرد بشكل فوري، ولم تكتفِ بذلك بل فحصت جميع الطرود الأخرى للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها، وتنتظر نتيجة فحص الطرد التي تتوصل إليها الأدلة الجنائية، لافتة إلى أن التحقيق مستمر لكشف ملابسات الواقعة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفحم شاب سعودي في حادث مروري بالكويت

تفحم شاب سعودي في حادث مروري بالكويت

المملكة تستضيف اجتماع تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي

المملكة تستضيف اجتماع تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي

الربيعة: المملكة والإمارات والكويت قدموا أكبر دعم في تاريخ الأمم المتحدة

الربيعة: المملكة والإمارات والكويت قدموا أكبر دعم في تاريخ الأمم المتحدة

السجن 3 سنوات لمغرد كويتي أساء للمملكة

السجن 3 سنوات لمغرد كويتي أساء للمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم (5)
مقالات

الطوفان القادم (5)

المزيد
البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد
عوائلنا والمناسبات
مقالات

عوائلنا والمناسبات

المزيد
قارب النجاة
تدوينات حرة

قارب النجاة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>