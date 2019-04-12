استنفار أمني في مطار الشحن الجوي بـ«الكويت»

تواصل – وكالات:

أعلنت الأجهزة المعنية بمطار الشحن الجوي بدولة الكويت حالة الاستنفار، بعد الاشتباه في طرد بريدي، ما دفع الأجهزة الأمنية المختصة للانتقال إلى المطار واتخاذ إجراءات مكثفة لكشف حقيقة ما يحتويه الطرد.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، إن طرداً بريدياً على شكل “كتاب” أثار اشتباه الأجهزة المعنية العاملة بالمطار أثناء عمليات المسح المعتادة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة سارعت بالانتقال للمطار وتعاملت مع الطرد بشكل فوري، ولم تكتفِ بذلك بل فحصت جميع الطرود الأخرى للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها، وتنتظر نتيجة فحص الطرد التي تتوصل إليها الأدلة الجنائية، لافتة إلى أن التحقيق مستمر لكشف ملابسات الواقعة.