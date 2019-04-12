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تسليم ألف قطعة أرض مجانية للمستفيدين في مخطط «المشعلية» بنجران

تسليم ألف قطعة أرض مجانية للمستفيدين في مخطط «المشعلية» بنجران
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تواصل – واس:

أكمل فرع وزارة الإسكان في نجران تسليم ما يزيد على 1000 قطعة أرض سكنية مجانية في مخطط المشعلية بمدينة نجران، وهو أعلى معدل تسليم في مخطط سكني واحد خلال هذا العام، حيث يتميز مخطط المشعلية بموقعه القريب من النطاق العمراني.

كما يتميز بتطوير البنية التحتية فيه، ويشهد إقبالاً من المواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، ويعد المخطط من أبرز المخططات في منطقة نجران إذ يوفر 7. 134 قطعة أرض سكنية مجانية.

وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات التسليم مستمرة في فروع وزارة الإسكان بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم.

وأشار إلى أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر واحداً من الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، حيث يقدم أيضاً فرص تملك فيلا ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لبناء منازلهم لمن يمتلكون أراضي.

وفي الوقت ذاته الذي تواصل فيه وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” تسليم الأراضي السكنية المجانية في مناطق المملكة كافة؛ أعلن البرنامج مطلع العام الجاري (2019) عن تخصيصه لـ50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصل مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج إلى (207,296 قطعة أرض مجانية)، تتوزع في جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات، وذلك وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج “سكني 2019” تشمل تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و50 ألف قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

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