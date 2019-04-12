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مبادرة من الهلال الأحمر السعودي والإماراتي بعد سيول إيران

مبادرة من الهلال الأحمر السعودي والإماراتي بعد سيول إيران
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخراً.

وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان إلى أن هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني.

وتبحث كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حالياً الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحدِّ من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

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