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سوزوكي اليابانية تخسر 635 مليون يورو.. لهذا السبب

سوزوكي اليابانية تخسر 635 مليون يورو.. لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية المصنعة للسيارات الصغيرة والدراجات النارية الجمعة أنها ستستعيد مليوني سيارة في اليابان بعد الكشف عن مشكلات في مراقبة المنتج في مصانعها.

وفي بيان، توقعت الشركة التي رفعت تقريراً لوزارة النقل، أن تكلفها هذه العملية خسائر بقيمة 80 مليار ين (635 مليون يورو).

وتحدث رئيس الشركة توشيهيرو سوزوكي خلال مؤتمر صحافي عن استعادة مليوني سيارة من نحو 40 طرازاً. وقال “سنعتمد إجراءات وقائية لاستعادة ثقة زبائننا”.

وتعتزم الشركة استثمار 170 مليار ين على خمس سنوات لتحديث مصانعها وتجهيزاتها وتحسين فحص سياراتها.

وقال سوزوكي إن بعض عمليات المعاينة لم يقم بها موظفون مؤهلون وإنما مساعدون متدربون. وأقرت الشركة في أغسطس 2018 أنها زورت اختبارات التلوث في بعض سياراتها.

وعرفت سوزوكي فضيحة في 2016 عندما اعترفت بأن طريقة قياس أداء سياراتها غير مطابقة للمواصفات.

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