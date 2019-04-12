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«السجون»: تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام السوار الذكي قريباً

«السجون»: تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين وإدخال نظام السوار الذكي قريباً
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، أن المديرية باتت قريبة من تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عددٍ من القضايا، وإدخال تقنية “السوار الإلكتروني” لمراقبة المحكومين وتتبع حركاتهم لضمان عدم مخالفتهم حدود ونطاق الحركة المسموح لهم بها.

وقال الأسمري وفقاً لـ”الرياض”، إنه يجري حالياً إعداد دراسة لتحديد الفئات التي سيشملها تطبيق العقوبات البديلة، مشيراً إلى أنها ستقتصر على المدانين في ارتكاب المخالفات البسيطة وليست الجرائم الكبيرة.

وأشار إلى أن العقوبات البديلة ستتيح للمحكومين قضاء محكومياتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه وتساعده على الاندماج في المجتمع، إلى جانب تقليل الضغط على السجون.

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