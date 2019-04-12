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قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية للانقلابيين الحوثيين في صعدة
مقاتلات روسية من طراز سوخوي - أرشيف رويترز
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تواصل –  واس:

شنَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية على مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني: “إن القصف الجوي طال تجمعات وتحركات للانقلابيين في منطقة عكوان بمديرية الصفراء”.

وذكر موقع /سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع، أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عددٍ من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

كما قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تحركات عناصر الميليشيا بالقرب من مركز مديرية كتاف شرق المحافظة، أسفرت عن مقتل وجرح عددٍ منهم أيضاً، وتدمير آليات قتالية.

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