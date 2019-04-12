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سامسونج تطلق حجز الهاتف القابل للطي «جالاكسي فولد»

سامسونج تطلق حجز الهاتف القابل للطي «جالاكسي فولد»
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تواصل – وكالات:

قالت سامسونج إن المهتمين بشراء هاتفها القابل للطي الذين سجلوا أنفسهم عبر موقعها Samsung.com للحصول على معلومات إضافية عن Galaxy Fold، يمكنهم طلبه مسبقاً، في الأسبوع المقبل.

وأوضحت الشركة أنها سترسل اليوم الجمعة، 12 أبريل ، أي قبل أسبوعين من الإطلاق الرسمي للجهاز، دعوات حصرية للمسجلين لحجز أماكانهم في صف الانتظار الافتراضي.

وسيمتع ذلك المسجلين بالأولوية لشراء الهاتف الجديد الذي يبلغ سعره 1980 دولاراً أمريكياً.

ويُفترض أن تبدأ الطلبات المسبقة في 15 أبريل، على أن تشحن سامسونغ الدفعة الأولى من الهواتف الداعمة لشبكات 4G LTE بسعة تخزين 512 غيغابايت لأصحاب الطلبات المسبقة في 26 أبريل الجاري.

وبشكل منفصل، قالت سامسونغ إن الطلبات المسبقة لهاتفها الداعم لشبكات الجيل الخامس Galaxy S10 5G ستبدأ قريباً، ووعدت بتسليمه للعملاء بحلول مايو المقبل، دون أن تعلن الأسعار في الولايات المتحدة لطرازي 256 غيغابايت و 512 غيغابايت.

ويبلغ سعر الجهاز في المتاجر الكورية الجنوبية حوالي 1200 دولار أمريكي لـ 256 غيغابايت، و 1350 دولاراً أمريكياً لـ 512 غيغابايت.

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