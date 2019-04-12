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عبث أطفال يُشعل حريقاً ويحتجز عائلة من 15 شخصاً في تبوك

عبث أطفال يُشعل حريقاً ويحتجز عائلة من 15 شخصاً في تبوك
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب عبث أطفال في اشتعال حريق بمنزل في منطقة تبوك، مما تسبب في احتجاز عائلة مكونة من 15 شخصا 9 أطفال و6نساء.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك، في بيان لها، مساء أمس الخميس أنه وردها بلاغاً عن وجود حريق في منزل بحي الورود بمدينة تبوك.

وأضافت أنه على الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع ، وعند الوصول أتضح وجود حريق في مدخل عماره مكونه من دورين وملحق ووجود عائلة محتجزة مكونة من 9 أطفال و 6 نساء ورجلين، حيث تم أخلاء جميع المحتجزين لسطح المنزل ، وبعد مباشرة الحالة وإخماد النار تم إخلائهم من السطح إلى حوش المنزل وتأمين موقعهم وجميعهم بصحة جيده ولله الحمد.

وأشار مدني تبوك إلى أنه تبين من التحقيقات الأولية أن سبب الحادث كان عبث أطفال، كما أكد على ضرورة إتباع تعليمات السلامة المنزلية ومراقبة الأطفال كما يتمنى الدفاع المدني السلامة للجميع.

 

 

 

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