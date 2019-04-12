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القيادة تُعزي مستشارة ألمانيا في وفاة والدتها

القيادة تُعزي مستشارة ألمانيا في وفاة والدتها
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في وفاة والدتها.
وقال الملك المفدى : “علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في وفاة والدتها.
وقال سمو ولي العهد : “تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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