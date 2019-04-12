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بعد أداء «بن عوف» اليمين.. تعرّف على المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

بعد أداء «بن عوف» اليمين.. تعرّف على المجلس العسكري الانتقالي بالسودان
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تواصل – وكالات:

أدى وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اليمين، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، مساء أمس الخميس، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف الماحي، تم تعيينه نائبا لرئيس المجلس، الذي سيتولى قيادة السودان خلال مرحلة انتقالية مدتها عامان.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر سودانية عن هيكل المجلس العسكري الذي تم تشكيله لإدارة الحكم في السودان، خلال الفترة الانتقالية التي تتبع عزل الرئيس عمر البشير.

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، الخميس، عزل البشير، بعد 30 عاما أمضاها في الحكم، وأعلن اعتقاله واحتجازه “في مكان آمن”، كما أعلن بن عوف “تشكيل مجلس عسكري انتقالي” يتولى الحكم لسنتين.

في سياق متصل، كشفت مصادر محلية أن المجلس العسكري الذي سيتم تشكيله، سيتكون من 12 شخصا من كبار المسؤولين الأمنيين.

وأوضحت المصادر أن المجلس سيتألف من 6 أشخاص من الجيش السوداني، وشخصين من الأمن، ومثلهما من الشرطة، ومثلهما من قوات الدعم السريع، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ولم يلق إعلان الجيش صدى إيجابيا لدى قوى المعارضة، التي دعت إلى استمرار المسيرات والاعتصامات في الخرطوم وغيرها من المدن.

 

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