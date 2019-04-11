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قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي
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تواصل – الرياض:

أعلنت قيادة قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي بقوات الطوارئ الخاصة رقم 1 للعام 1440هـ بكافة مناطق المملكة.

وأوضحت قوات الطوارئ الخاصة أن على جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات التالية والتقيد بالملاحظات المذكورة أدناه.

المستندات المطلوبة:
1- نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحا به رقم الطلب.
2- أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورة منها.
3- أصل شهادة الثانوية العامة أو صورة مصدقة منها من وزارة التعليم.
4- عدد 4 صور شخصية مقاس (4X3).

وأكدت قيادة قوات الطوارئ الخاصة على أهمية الحضور بالزى الرياضي مع تقصير شعر الرأس ( في تمام الساعة السابعة صباحاً ) حسب الوقت والمكان المحدد لكل طالب.

لمعرفة نتيجة القبول و مواعيد المراجعة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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