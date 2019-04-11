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مقتل «محجبة» طعناً أمام أطفالها في بلجيكا.. والشرطة تتعقب الجاني 

مقتل «محجبة» طعناً أمام أطفالها في بلجيكا.. والشرطة تتعقب الجاني 
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تواصل – وكالات:

قُتلت امرأة محجبة أمام أطفالها الثلاثة، تتراوح أعمارهم ما بين 8 و9 سنوات، إثر حادث طعن مروع في بلجيكا، وأعلنت الشرطة تعقب الجاني، كما نشرت عدة صور له.

وقع الحادث صباح الثلاثاء الماضي على طريق عام في مدينة أندرلخت البلجيكية؛ حيث هاجم المعتدي المرأة بعنف أمام أطفالها قبل أن يتمكن من الفرار.

واعتقد رجال الإنقاذ في البداية أن الضحية، التي كانت لا تزال واعية عند وصولهم، أُصيبت بجروح سطحية، لكن الإصابة كانت عميقة نسبيّاً، حسبما ذكرت صحيفة سودينفو البلجيكية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعتدى عليها طعنت في بطنها بسلاح أبيض سبب لها جروحاً غائرةً ونزيفاً حادّاً، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وبناءً على طلب من قاضي التحقيق، تم نشر صورة المهاجم، وهو صومالي الأصل يُراوح عمره بين 20 و30 عاماً، ويبلغ طوله نحو 180 سنتيمتراً، ويتميز ببنية قوية، وشعر أسود، كما كان يرتدي معطفاً رمادي اللون وبنطالاً رياضيّاً أزرقَ داكناً، وحذاءً رياضيّاً أبيضَ، وقبعة زرقاء.

وأكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل “دنيس جويمان” أنه تم فتح تحقيق قضائي في محاولة القتل، كما سيتم فحص كاميرا المراقبة والاستماع للشهود، وتستمر حاليّاً عمليات البحث للعثور على المشتبه به، مضيفاً أنه لم تُعرَف دوافع هذا الاعتداء.

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