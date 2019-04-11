إغلاق 3 مطاعم بجوار الحرم المكي بسبب وجبات غير صالحة للاستهلاك (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

كشفت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مساء أمس، عن إغلاق 3 مطاعم مخالفة بأحد الأبراج السكنية التجارية بالمنطقة المركزية جوار الحرم المكي الشريف، بعد الكشف عليها من قِبَل المراقبين الصحيين وملاحظة تدني مستوى جودة الغذاء المقدم.

وقال رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله خميس الزايدي، إن المطاعم المغلقة تمارس أنشطة متعددة غير مرخص لها ضمن النشاط التجاري؛ مشدداً على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها؛ وفق ما هو مصرح لها من قِبَل البلدية، مع أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وصادر قسم الرقابة الصحية وأتلف 160كجم من الدجاج، وعدد 210 عُلب من السلطات محضرة مسبقاً في علب بلاستيكية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.