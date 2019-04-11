تغريم شركات «stc وموبايلي وزين» بأكثر من 38 مليون ريال.. لهذه الأسباب

تواصل – الرياض:

قررت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرض غرامات مالية تجاوزت قيمتها 38 مليون ريال، صادرة بحق شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي), وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ والمؤيدة بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم والمستلمة مؤخرًا من محكمة الاستئناف، وذلك حسبما أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الالكتروني.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات غرمت شركة الاتصالات السعودية بمبالغ مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة من ذلك عدم تنفيذ قرار الهيئة القاضي بوجوب إيقاف تطبيق سياسة الحد الائتماني، ولعدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، ولتأسيسها عدداً من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، واستخدامها لتردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

كما غرمت اللجنة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بمبالغ مالية تجاوزت 17 مليون ريال، نظير عدد من المخالفات التي بينتها الهيئة، منها عدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، وتأسيسها عددًا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.

وغرمت اللجنة أيضا شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بمبالغ مالية تجاوزت 11 مليون ريال، لارتكابها عددًا من المخالفات المنشورة على موقع الهيئة من ذلك الإعلان عن عرض ترويجي دون الحصول على موافقة الهيئة، وعدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، وتأسيسها عددًا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.

وأشارت الهيئة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات وتطبيق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين.