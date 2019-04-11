تغريم شركات «stc وموبايلي وزين» بأكثر من 38 مليون ريال.. لهذه الأسباب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شاهد.. مشرف «الصندوق العقاري» يتابع موظفيه عن طريق روبوت

شاهد.. مشرف «الصندوق العقاري» يتابع موظفيه عن طريق روبوت

رسمياً.. الجيش السوداني يعلن اقتلاع «نظام البشير» ويتولى السلطة لمدة عامين

رسمياً.. الجيش السوداني يعلن اقتلاع «نظام البشير» ويتولى السلطة لمدة عامين

تنفيذ حُكم القتل في مواطن بجدة.. ارتكب نفس الجريمة للمرة الثانية

تنفيذ حُكم القتل في مواطن بجدة.. ارتكب نفس الجريمة للمرة الثانية

معلومات جديدة من أوغندا.. سبب وفاة «مذكر السبيعي» وكيف عُثر على الجثمان؟

معلومات جديدة من أوغندا.. سبب وفاة «مذكر السبيعي» وكيف عُثر على الجثمان؟

تغريم شركات «stc وموبايلي وزين» بأكثر من 38 مليون ريال.. لهذه الأسباب

تغريم شركات «stc وموبايلي وزين» بأكثر من 38 مليون ريال.. لهذه الأسباب
0

تواصل – الرياض:

قررت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرض غرامات مالية تجاوزت قيمتها 38 مليون ريال، صادرة بحق شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي), وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ والمؤيدة بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم والمستلمة مؤخرًا من محكمة الاستئناف، وذلك حسبما أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الالكتروني.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات غرمت شركة الاتصالات السعودية بمبالغ مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة من ذلك عدم تنفيذ قرار الهيئة القاضي بوجوب إيقاف تطبيق سياسة الحد الائتماني، ولعدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، ولتأسيسها عدداً من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، واستخدامها لتردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

كما غرمت اللجنة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بمبالغ مالية تجاوزت 17 مليون ريال، نظير عدد من المخالفات التي بينتها الهيئة، منها عدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، وتأسيسها عددًا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.

وغرمت اللجنة أيضا شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بمبالغ مالية تجاوزت 11 مليون ريال، لارتكابها عددًا من المخالفات المنشورة على موقع الهيئة من ذلك الإعلان عن عرض ترويجي دون الحصول على موافقة الهيئة، وعدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، وتأسيسها عددًا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.

وأشارت الهيئة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات وتطبيق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قرار مهم من هيئة الاتصالات بشأن خدمات الاتصالات الثابتة

قرار مهم من هيئة الاتصالات بشأن خدمات الاتصالات الثابتة

كاتب يقترح تكليف مؤسسات متخصصة لقياس مؤشرات شركات الاتصالات

كاتب يقترح تكليف مؤسسات متخصصة لقياس مؤشرات شركات الاتصالات

41 مليون مشترك في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بالمملكة

41 مليون مشترك في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بالمملكة

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

البلوك نعمة !
تدوينات حرة

البلوك نعمة !

المزيد
عوائلنا والمناسبات
مقالات

عوائلنا والمناسبات

المزيد
قارب النجاة
تدوينات حرة

قارب النجاة

المزيد
صراع حضارات أم صراع قيم؟
تدوينات حرة

صراع حضارات أم صراع قيم؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>