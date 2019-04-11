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اعتقال مؤسس «ويكيليكس».. بعد اختباء 7 سنوات داخل سفارة

اعتقال مؤسس «ويكيليكس».. بعد اختباء 7 سنوات داخل سفارة
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تواصل – وكالات:

اعتقلت الشرطة البريطانية جوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس”، الخميس، من داخل سفارة الإكوادور، بعدما سحبت الدولة اللاتينية منه صفة اللجوء.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد: “أستطيع أن أؤكد أن أسانج محتجز لدى الشرطة، وأنه يواجه العدالة في بريطانيا”.

وأفادت شرطة لندن في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن “ضباطاً من شرطة العاصمة اعتقلوا جوليان أسانج (47 عاماً) عند سفارة الإكوادور، بموجب أمر قضائي صادر من محكمة ويستمنستر الجزئية في 29 يونيو 2012، بسبب رفضه تسليم نفسه للمحكمة”.

وجرى احتجاز أسانج في مركز شرطة لندن المركزي، حيث سيبقى هناك حتى تقديمه إلى محكمة ويستمنستر الجزئية في أقرب وقت ممكن، بحسب البيان.

وأوضحت الشرطة أن السفير الإكوادوري دعا الشرطة إلى تنفيذ التوقيف بعدما تراجعت حكومته عن إجراءات لمنح أسانج اللجوء.

وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في 19 يونيو 2012 وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم من القضاء البريطاني بتسليمه إلى السويد، حيث يواجه تهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي.

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