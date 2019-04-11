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كاتب: يجب تربية أبنائنا على التعامل الطيب مع العمالة في المنزل وخارجه

كاتب: يجب تربية أبنائنا على التعامل الطيب مع العمالة في المنزل وخارجه
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تواصل – فريق التحرير:

حث الدكتور سعود المصيبيح على ضرورة التعامل بأخلاق وتواضع مع العمالة في المملكة، وتربية الأبناء على ذلك.

وقال الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”: ( نلاحظ وجود بعض الحالات القليلة من التعالي على العمالة بأسلوب يخلو من الرحمة ومبادئ الإسلام الحنيف فـي التعامل مع الآخرين وبالذات مع الخدم (شغالات وسائقين) أو مع صغار الموظفين وكأنهم ليسوا بشراً).

وأوضح قائلا (إن هؤلاء العمالة جاؤوا إلى بلادنا للعمل وكسب الرزق واللقمة الشريفة وتحسين ظروفهم الأسرية والمادية والاجتماعية، ومن ثم فهم فـي الغربة أحوج ما يكونون للرحمة والتعامل الطيب،).

وبين أنه لا يوجد ما يبرر لأم أو لأب أن يصمتوا على ازدراء أبنائهم للعاملين فـي المنزل أو خارجه والنظر إليهم على أنهم دون المستوى فذلك يولّد فـي نفوسهم الشراسة والحدة والقسوة إلى جانب زيادة احتقار الناس والسخرية منهم).

ولفت إلى أن أول سلوك أخلاقي لتربية الأبناء على التواضع وحسن الخلق هو تربيتهم على التعامل الطيب مع العمالة وخصوصاً من هم داخل المنزل.

وبين أن ما دعاه لكتابة هذا المقال ما سمعه وشاهده من أحاديث جانبية وتصرفات أطفال مع عمالتهم فـي أحد الأسواق التجارية، ما أشعره بالضيق الشديد وأننا بحاجة إلى سلوك وأخلاق الإسلام فـي التعامل مع من فرضت عليهم حاجتهم وظروفهم العمل لدينا.

وأضاف قائلا الإنسان المتجهم الذي يرى نفسه أعلى من الآخرين هو إنسان مغتر بماله أو منصبه أو أسرته، بينما ديننا دين التواضع والمحبة والرحمة، قال تعالى: (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا)، وفي الحديث (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر).

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