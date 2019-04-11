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إنزال صورة البشير.. ومواكب الفرح تجوب شوارع الخرطوم وترقب لبيان الجيش

إنزال صورة البشير.. ومواكب الفرح تجوب شوارع الخرطوم وترقب لبيان الجيش
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تواصل – متابعات:

توافد آلاف السودانيين منذ ساعات الصباح الأولى إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بعد أنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

واتجه آلاف المعتصمين نحو القصر الرئاسي، في حين عمت الفرحة في الطرقات، وشوهدت مواكب سيارة تجوب الشوارع، والعديد من السودانيين يحتفلون بالهتافات والزغاريد عقب ما تردد عن تنحي البشير.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل فيديوهات تظهر تلك المواكب السيارة فضلاً عن قيام أحد المواطنين بإنزال لافتة عليها صورة الرئيس السوداني.

وترددت أنباء تنحي عمر البشير، في الوقت الذي اجتمعت فيه قيادات عسكرية من أجل التشاور على إعلان مجلس انتقالي أو حكومة انتقالية تدير الحكم مؤقتاً في البلاد، كما تم تداول أخبار عن وضع البشير تحت الإقامة الجبرية، مع حركة اعتقالات واسعة لقيادة عسكرية مقربة من البشير.

ويترقب الشارع السوداني بيان الجيش الذي أَعلن منذ ساعات أنه سيصدر بيانًا بعد قليل، فيما أكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان له اليوم، استمرار الاعتصام من قبل كل فئات الشعب السوداني حتى تحقيق أهدافه المنشودة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر حكومية سودانية، تأكيدها نبأ تنحي الرئيس عمر البشير، واستمرار المشاورات لتشكيل مجلس انتقالي في البلاد.
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