عوائلنا والمناسبات

أحمد الفايز

تمضى السنون عاماً بعد عام وفي طياتها الكثير من المواسم والمناسبات، وفي كل عام يتكرر الكثير منها، فمن مطلع عام دراسي إلى شتاء وصيف وأجواء ربيعية ومناسبات إيمانية كرمضان والحج وغيرها الكثير ..

والكل منا يتعرض لهذه المواسم ما بين مبادر فاعل فيها .. أو متلقٍّ مستفيد منها .. أو متلمس لمن يساعده فيها ..

بالأمس وصلتني رسالة من أحد أبناء العمومة في دعوة كريمة منه للإسهام في مشروع خيري بمناسبة شهر رمضان يستفيد منه المسلمون – وهو عمل طيب صالح ومشكور – وتساءلت ألا يمكن أن تكون لنا برامج عائلية لكل مناسبة، وعلى سبيل المثال لا الحصر لموسمين سيحلان علينا خلال أسبوعين فقط :

١/ برامج للصيف :

@ دورات تثقيفية في الصيف للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً

@ برامج لاختيار التخصصات الجامعية

@ صندوق تعليمي تأهيلي لبرامج صيفية

@ رحلة صيفية شبابية

@ مهرجانات نسائية وأخرى للأطفال

٢/ برامج رمضانية:

@ رحلات حج وعمرة

@ وسائط تقنية شرعية رمضانية

@ مشاريع تلمس احتياجات أسرية خصوصاً في رمضان والأعياد

@ مسابقة قرآنية وأخرى ثقافية وثالثة بحثية

وهناك العشرات من الأفكار للبرامج في المواسم ولعلي أتساءل مُقترحاً:

(لو أن كل إيجابي وإيجابية في عائلة تبنى فكرة واحدة) وسعى بنفسه فقط أو من خلال فريق عمل يختارهم أو تختارهم هي في حمل فكرة ( ما ) في موسم ( ما ) لعاشت أسرنا طوال السنة في تفاعل وأنشطة وتعاون على البر والتقوى لا مثيل له .

فأين الإيجابيون الذي ينطبق عليهم حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ( خير الناس أنفعهم للناس ) كيف وهم في عائلته وأولى الناس بالبر.

وكل عام وأنتم الخير

أحمد بن عبدالعزيز الفايز

Fayz47@ hotmail.c