أين يتواجد «عمر البشير» الآن؟

تواصل – فريق التحرير:

قالت الصحفية السودانية رفيدة ياسين: إن الرئيس السوداني عمر البشير يخضع حالياً تحت الإقامة الجبرية في بيت الضيافة الواقع داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وأوضحت “ياسين” في مداخلة لها على قناة “العربية” أن أنباء متداولة وبقوة أن الرئيس عمر البشر أصبح تحت الإقامة الجبرية، وفي حراسة الاستخبارات العسكرية، وأنه تم اعتقال أشقاء “البشير” ونوابه ومساعديه، وعدد كبير من رموز الحزب الحاكم في السودان.

يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

وكانت الإذاعة السودانية الرسمية أفادت، صباح اليوم الخميس، أن بياناً هاماً سيصدر عن القوات المسلحة.

كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.